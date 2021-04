Ontwikkelbedrijf NEF krijgt nieuwe naam: Dokwurk

vr 02 april 2021 11.00 uur

DOKKUM - Sociaal ontwikkelbedrijf NEF gaat verder onder een nieuwe naam: Dokwurk. De naam werd woensdag onthuld in een teams bijeenkomst voor al het personeel. Directeur Jan Knol opende deze bijeenkomst. Er werd teruggekeken op het bijzondere jaar 2020 en een doorkijkje gegeven naar 2021. Daarna werd middels een film de reis naar de nieuwe naam en het logo gepresenteerd.

Toen de sociale werkvoorzieningsschappen Trion en Oostergo fuseerden werd als werknaam voor het werk-/leerbedrijf 'NEF' aangehouden. Doordat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ook NEF als afkorting gebruikt en nieuwbouw in Dokkum is gepleegd, was het een mooi moment om een nieuwe naam te introduceren. Na de bouwvak heet het bedrijf geen werk-/leerbedrijf NEF meer en vervalt ook de gebruikte naam 'Robuust'.

Dok en wurk

Dokwurk, een samenvoeging van twee woorden: dok en wurk. Dok staat voor dat deel van een haven, wat bescherming biedt. Er kan aangemeerd worden voor langere tijd om reparaties en onderhoud uit te voeren. Wanneer het schip weer klaar is, wordt er weer uitgevaren. Dat gebeurt ook bij NEF.

Wanneer nodig is er de beschutte omgeving waar ontwikkeld en gewerkt kan worden en wanneer het kan zal buiten in het reguliere bedrijfsleven de route vervolgd worden. De toevoeging 'voor iedereen' geeft de ambitie weer: het mobiliteitscentrum van en voor de regio, voor iedereen.