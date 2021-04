Smallingerland verlengt terrasuitbreiding

do 01 april 2021 16.22 uur

DRACHTEN - Op 31 maart 2021 verloopt de termijn van tijdelijke uitbreiding van de terrassen. Na overleg met horecaondernemers en andere ondernemers heeft de gemeente Smallingerland besloten om de terrasuitbreiding voor horecaondernemers voort te zetten tot en met maart 2022.

Door de coronamaatregelen moet de horeca lange tijd gesloten zijn. Hieronder vallen ook de buitenterrassen. Om de horeca in deze moeilijke tijd te ondersteunen, is in 2020 besloten tot het tijdelijk toestaan van het vergroten van terrassen. Als de maatregelen worden versoepeld, wil de gemeente de horeca graag weer in de gelegenheid stellen om de buitenterrassen tijdelijk te vergroten. Daarom heeft de gemeente besloten om de terrasuitbreiding te verlengen tot en met maart 2022.

Bij het uitbreiden van het terras is het van belang dat de RIVM maatregelen nog steeds streng nageleefd worden en dat de ondernemers zich nog steeds houden aan de uitgangspunten die samen met de gemeente zijn opgesteld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid, de noodzakelijke toegang voor calamiteitendiensten en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor anderen. De gemeente heeft de ondernemers gevraagd extra aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van mindervaliden. Zij moeten ook gebruik kunnen maken van het terras en moeten makkelijk kunnen passeren.

Het blijft van belang dat men zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM om het coronavirus onder controle te houden. Daar heeft een ieder een verantwoordelijkheid in. De handhavers van de gemeente en de politie blijven surveilleren in het centrum, maar ook de horecaondernemers hebben zelf een grote rol in het aanspreken van hun klanten.