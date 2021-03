Tweede verdachte aangehouden voor brand Oosterwolde

di 23 maart 2021 14.55 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft dinsdagmiddag een tweede verdacht aangehouden voor betrokkenheid bij de brand in Oosterwolde vorig jaar. Het gaat om een 51-jarige man uit Purmerend. Beide verdachten zullen worden gehoord in deze zaak.

Maandag werd al een 50-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Beide heren zouden iets te maken hebben met de brand in een loods aan de Houtwal. Dit bedrijvencomplex brandde in de nacht van 29 februari op 1 maart 2020 volledig af. De schade loopt in de miljoenen euro's.

