Grote uitslaande brand in bedrijfspand Oosterwolde

Publicatie: zo 01 maart 2020 08.18 uur

OOSTERWOLDE - In een bedrijfspand aan de Zoltstede in Oosterwolde is in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand uitgebroken. De eerste melding kwam om 02.15 uur binnen. Niet veel later werd er opgeschaald neer 'zeer grote brand'. Bij de brand waren meerdere explosies te horen.

Nog voordat de eerste hulpdiensten ter plaatse waren, werd er al opgeschaald naar 'middel-brand'. Omdat bij aankomst het bedrijfspand al volledig in brand stond, werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand' en werd er Grip-1 afgegeven. De brand woedde in een loods van bijna 8.000 vierkante meter. De brandweer heeft ingezet om verdere uitbreiding naar omliggende panden te voorkomen.

Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet om de brand te bestrijden. Zo kwamen er drie hoogwerkers uit Heerenveen, Steenwijk en Assen ter plaatse. Ook kwam de ladderwagen van Drachten ter plaatse. Met behulp van de hoogwerkers en de ladderwagen kon de brand van bovenaf worden bestreden. Voor de waterwinning werd gebruik gemaakt van een zogenaamd groot water transport. Hiermee kunnen grote hoeveelheden water over grote afstand worden opgebracht.

In de omgeving werd een NL alert uitgegeven in verband met de rookontwikkeling. Rook is altijd schadelijk dus omwonenden die last hadden van de rook werd verzocht ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. Mensen in Oosterwolde die zich op het moment van de brand in de rook bevonden, konden zich melden bij de opvang bij verzorgingshuis Stellinghaven in Oosterwolde.

Door de aanwezigheid van eenheden uit Drenthe, Overijssel en Groningen waren er vier Veiligheidsregio’s bij deze brand betrokken. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen, maar de loods zelf is verloren gegaan. Tijdens de brand werd het gebied ruim afgezet om zo de hulpdiensten de ruimte te geven en het publiek op afstand te houden. Over de oorzaak van de brand valt nog niks te zeggen.

FOTONIEUWS