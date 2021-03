Amsterdammer aangehouden voor brandstichting

ma 22 maart 2021 16.05 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft maandagochtend een 50-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij brandstichting in een bedrijvencomplex. In de nacht van 29 februari op 1 maart 2020 gingen meerdere bedrijven in vlammen op bij een brand in Oosterwolde.

Schade loopt in de miljoenen

In de loods aan de Houtwal waren diverse spullen opgeslagen waaronder een aantal kermisattracties. Zowel de loods als de inhoud werden door de grote brand verwoest. De schade loopt in de miljoenen euro's.

Uitgebreid onderzoek

De aanhouding volgt op een uitgebreid onderzoek die de politie de afgelopen maanden heeft uitgevoerd. De brand is ontstaan in het gedeelte bij de kermisattracties. Uit het onderzoek bleek dat er een brandbare vloeistof is gebruikt en dat er een ouder model VW Caddy betrokken was bij de brand.

Onderzoek gaat door

Naast dat de politie een buurtonderzoek heeft gedaan werden ook camerabeelden bekeken uit de buurt van de Houtwal. Deze beelden werden ook gebruikt in een uitzenden van het tv-programma Opsporing Verzocht op 28 april 2020. Hierop kwam twintig tips binnen. De politie gaat door met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.