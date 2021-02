Automobilist rijdt veel te hard: rijbewijs kwijt

ma 22 februari 2021 23.54 uur

LEEUWARDEN - Op de Anne Vondelingweg in Leeuwarden werd maandag een snelle coureur uit de Trynwâlden door de politie betrapt. De man reed omstreeks 19.30 uur met 130 km/u over de weg waar 70 km/u de maximum snelheid is.

De 61-jarige man is staande gehouden en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt.