Eis 160 dagen cel voor dreigen met mes in Drachten

vr 19 februari 2021 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige man die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft heeft bijna een half jaar vastgezeten, nadat hij op 19 oktober 2019 op het Voermanspad in Drachten een buurtbewoner met een mes had bedreigd. Vrijdag oordeelde officier van justitie Rick Janssens dat de man lang genoeg vast heeft gezeten.

Behandeling volgen

Janssens eiste een celstraf die gelijk is aan het voorarrest - 160 dagen - en 80 dagen voorwaardelijk. Verder verzocht de officier de verdachte onder toezicht van de reclassering te plaatsen en hem een behandeling te laten volgen, die is gericht op het voorkomen van het overschrijden van grenzen van anderen. De verdachte was die dag naar Drachten afgereisd om zijn ex-vriendin te zien.

Bril doormidden gebroken

De relatie was al een poos voorbij, maar de ex-vriendin zou nog spullen van de man hebben en zij had het wachtwoord van de iCloud. Hij kwam niet verder dan de steeg. Door de schutting had de ex hem te kennen gegeven dat ze hem niet wilde zien. Het latere slachtoffer, een buurman, schoot te hulp en stuurde de verdachte weg. Die reageerde door de bril van de buurman te pakken en die doormidden te breken.

Verdachte zelf de confrontatie gezocht

Vervolgens haalde hij een mes tevoorschijn waarmee hij stekende en zwaaiende bewegingen maakte in de richting van de buurman. De verdachte beweerde dat hij werd aangevallen door de buurman. Hij zou genoodzaakt zijn om zich te verdedigen. Volgens de officier heeft de man zelf de confrontatie gezocht, nadat hij eerst was weggelopen en vervolgens weer terugkwam.

Beveiligingscamera's opgehangen

Het incident heeft grote indruk gemaakt op de buurman. Hij heeft beveiligingscamera’s opgehangen en hij verzocht de rechtbank om aan de verdachte een locatieverbod op te leggen. Dat was juridisch niet mogelijk, stelde de officier. Maar Janssens vond wel dat de rechtbank de door de buurman ingediende schadeclaim, 750 euro smartengeld en 232 euro voor gemaakte kosten, moest toewijzen.

Uitspraak 5 maart.