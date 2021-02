Eis werkstraf voor bewust inrijden op groepje mannen

vr 19 februari 2021 13.20 uur

LEEUWARDEN - Is een Drachtster (22) in de nacht van 17 maart 2019 op de Willemskade in Leeuwarden bewust ingereden op een groepje mannen, of zat hij, zoals hij vrijdag zelf verklaarde bij de Leeuwarder rechtbank, te stoeien met de autogordel en heeft hij de mannen nooit gezien?

Klooien met de riem

Officier van justitie Eelco Jepkema geloofde niets van het verhaal van de Drachtster. De man beweerde dat hij, behalve dat hij zat te klooien met de riem ook niet gewend was om in een auto met automatische versnelling te rijden, waardoor hij de aandacht niet bij de weg had. Volgens de officier is de Drachtster agressief en welbewust op in elk geval twee mannen ingereden, nadat er een paar minuten eerder een woordenwisseling had plaatsgevonden.

Verbaal agressief

De Drachtster stond geparkeerd op een van de eerste parkeerplaatsen op de Willemskade, naast de Achmeatoren, toen de mannen langsliepen en er over en weer dingen werden gezegd. Volgens de mannen reageerde de Drachtster verbaal agressief en gebruikte hij bewoordingen als “Moet ik jou kapotmaken kankerjongen?” De mannen liepen door, luttele seconden later moest een van hen zijn maat tussen twee geparkeerde auto’s trekken omdat de Opel met een hoge snelheid op hen af kwam.

“Volstrekt kletsverhaal”

De Opel botste tegen een geparkeerde Mercedes, waarna de bestuurder er vandoor ging. De politie trof de verdachte en zijn vrienden aan in de Jacob Catsstraat, in de buurt van de Tesselschadestraat. De Drachtster zei dat hij van plan was om terug te gaan naar de plek waar hij op de Mercedes was gebotst, om zich bij de politie te melden en de schade te bekijken. “Een volstrekt kletsverhaal” stelde de officier.

In gesprek met de slachtoffers

Door alles te ontkennen liep de Drachtster weg voor zijn verantwoordelijkheid, vond Jepkema. Het voorval heeft nogal wat impact gehad op de twee mannen. Een van hen wil 825 euro smartengeld van de verdachte. Die zei, nadat hij de schadevordering van de man met zijn advocate had doorgenomen, dat hij nog wel eens met de slachtoffers in gesprek wil.

Adolescentenstrafrecht toepassen

Jepkema eiste voor een poging zware mishandeling 10 dagen jeugddetentie, die heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten, een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging een zes maanden plus zes maanden voorwaardelijk. De verdachte was onder invloed, als beginnend bestuurder had hij drie keer teveel gedronken. Verder zou hij, op voorstel van de reclassering, een leerstraf sociale vaardigheden moeten volgen. De reclassering stelde ook voor om het adolescentenstrafrecht toe te passen.

De rechtbank doet op 5 maart uitspraak.