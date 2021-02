Werkstraf voor penningmeester en 176.000 terugbetalen

do 11 februari 2021 13.50 uur

LEEUWARDEN - De oud-penningmeester van uitvaartvereniging De Samenwerking uit Boornbergum is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, proeftijd drie jaar.

Alles terugbetalen

De voormalige penningmeester, een 53-jarige inwoner van Sneek, heeft vanaf 2012 in ongeveer vijf jaar tijd 176.847 euro achterover gedrukt uit de kas van de uitvaartvereniging. De rechtbank bepaalde dat de man alles terug moet betalen. Blijft hij in gebreke dan staat er een gijzeling tegenover voor de duur van een jaar.

Bankafschriften vervalst

De Sneker heeft privébetalingen gedaan van het geld, hij kocht spullen via internet, betaalde zijn hypotheekkosten en hij schafte een bedrijfsautootje aan. Hij was zelfstandig cameraman en fotograaf, die werkzaamheden brachten niet genoeg geld in het laatje. Om de fraude voor de leden van de uitvaartvereniging te verdoezelen, had de man bankafschriften vervalst.

In het rood

De zaak kwam aan het licht toen uitvaartverzorgers bij de voorzitter aanklopten omdat rekeningen niet werden betaald. Er had een ongeveer ton op de rekening moeten staan, maar de voorzitter ontdekte in september 2018 dat de uitvaartvereniging in het rood stond. De verdachte had verklaard dat gebruiken van de rekening van de vereniging "te gemakkelijk" ging.

Depressieve stoornis

Zijn huwelijk was niet goed en hij had geen structureel inkomen. De man heeft zelf hulp gezocht, hij kampt met een depressieve stemmingsstoornis. De rechtbank zag af van het opleggen van een vrijheidsstraf, dan zou de verdachte nog langer niet in staat zijn om zijn schuld af te betalen. Omdat de financiële situatie nog steeds slecht is, besloot de rechtbank om een langere voorwaardelijke celstraf op te leggen dan de drie maanden die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Ook de proeftijd is een jaar langer dan het OM eiste.