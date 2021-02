Rechter: taak- en celstraf voor opruiers

wo 10 februari 2021 17.03 uur

DRACHTEN - Voor het oproepen van geweld via social media is een 19-jarige man uit Wijnjewoude door de politierechter in Assen veroordeeld tot een werkstraf van negentig uur. Een 19-jarige man uit Drachten en een 20-jarige man uit Burgum moeten een werkstraf van zestig uur uitvoeren. De rechter legde dit drietal ook een voorwaardelijke jeugddetentie van een maand op.

De 19-jarigen waren op 25 januari actief in een Snapchat-groep waarin werd opgeroepen om te rellen tegen de avondklok in Drachten. Er gingen berichten rond over het meenemen van molotovcocktails, mortierbommen en illegaal vuurwerk. Ook werden foto's en filmpjes gedeeld van illegaal vuurwerk en wapens. De politie kreeg een tip en logde via een fake-account in. De agenten volgde deze berichten op de voet en grepen uiteindelijk in.

Molotov

De man uit Wijnjewoude kreeg de hoogste straf. Hij was wat actiever geweest in het delen van berichten. Bovendien was hij eerder eens veroordeeld voor oplichting. Hij schreef dat hij een molotovcocktail meenam en anderen voor benzine moesten zorgen. "Anders heb je daar niets aan", schreef de man. De man uit Drachten maakte een filmpje en een foto van twee messen die hij had.

Geinen

Beiden zeiden tegen de rechter dat ze geen kwade bedoelingen hadden. Ze waren aan het 'geinen' met vrienden. De man uit Burgum maakte in die periode een WhatsApp groep aan waarin werd aangestuurd op een confrontatie tussen jongeren uit Burgum en Leeuwarden. "Ik wilde gewoon met vrienden kletsen. Ik heb die oproepen niet gezien". De rechter vond toch dat hij verantwoordelijk was voor de WhatsAppgroep. En vond ook in zijn geval opruiing in groepsverband met volgers bewezen.

Jeugdstrafrecht

De rechter vindt dat de drie actief zijn geweest in deze groepen en geen afstand hebben genomen. De rechter tilde er zwaar aan dat dit gebeurde terwijl Nederland in rep en roer was vanwege de heftige rellen in verschillende steden. "Verschrikkelijke beelden gingen hiervan rond. Tegen de achtergrond van wat toen speelde was dit volkomen fout". De rechter hield rekening met de persoonlijke ontwikkeling van de drie en veroordeelde volgens het jeugdstrafrecht.