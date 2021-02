Burgumer zakt door ijs, gered door politie

wo 10 februari 2021 16.50 uur

BURGUM - De politie was woensdagmiddag super snel ter plaatse toen een jongeman uit Burgum door het ijs was gezakt in de vijver voor het politiebureau. Meerdere jongeren waren op het ijs en op enkele meters afstand van het politiebureau zakte het slachtoffer door het ijs.

De politie wist hem hulp van jongeren het slachtoffer met een touw uit het ijs te trekken. Het touw kon gebruikt worden van de nabijgelegen survivalbaan. De jongen is opgevangen op het bureau waar hij onder de douche is gezet.

De brandweer die om 16.32 uur werd opgeroepen, is niet meer ter plaatse gekomen. Het slachtoffer zat op dat moment al met een nat pak op het politiebureau. Uit voorzorg kwam nog een ambulance ter plaatse. De politie liet later weten dat het goed gaat met de jongeman.