Fietsers in botsing op Ureterpvallaat

do 04 februari 2021 16.57 uur

DRACHTEN - Twee fietsers kwamen donderdagmiddag met elkaar in botsing op de Ureterpvallaat bij Drachten. De politie en ambulance kwamen om 16.30 uur ter plaatse. Een jongere fietser bleek in botsing te zijn gekomen met een oudere fietser.

De jongere fietser raakte gewond aan zijn been en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.