Onvrede over gebrek aan inspraak hoteltoren Drachten

wo 03 februari 2021 14.50 uur

DRACHTEN - De onvrede van omwonenden over de nieuwbouwplannen van het Van der Valk-hotel in Drachten kwam tijdens de Ronde Tafel dinsdagavond in Smallingerland opnieuw overduidelijk naar voren. Bewoners zijn fel gekant tegen de nieuwe hoteltoren van 27 meter hoogte met zeventig kamers, een restaurant en zalen. Vooral het gebrek aan communicatie vanuit het Van der Valk-concern zit de bewoners hoog. Met hun buurtschap, waar twee monumentale woningen staan, zitten ze zo dicht op de nieuwbouw dat een aantal van hen straks zelfs een groot deel van de dag in de schaduw komt te zitten.

Weliswaar heeft Van der Valk inspraak- en informatieavonden gehouden, maar de plannen werden daar als vaststaand gepresenteerd. "We zijn een aantal keren op bezoek geweest en dan verwacht je dat je over de plannen mee kunt praten. Dat was niet het geval. Het was eenrichtingsverkeer van Van der Valk uit bekeken. Zo ga je als buren niet met elkaar om. Je gaat zulke plannen niet dicteren en vervolgens aan de omwonenden vragen om bij het kruisje te tekenen", hield buurtbewoner Wim Bouma de aanwezigen voor.

Volgens architect Eerde Schippers van INBO Architecten, die de nieuwbouwplannen maakte, is er geen mogelijkheid om de hoteltoren verder naar achteren te schuiven. Aan de achterzijde moet ook ruimte zijn om te laden en lossen. Hij vertelde ook dat er de mogelijkheid is om reclame bovenop de torenflat te plaatsen. Daarmee wordt de toren nog hoger. Daarvoor moet dan wel een aparte vergunning worden aangevraagd.

Andere locatie





Vanuit de buurt is meerdere malen aangedrongen om het complete Van der Valk-hotel van de Lavendelheide naar de overkant van rijksweg A7 te verplaatsen. Volgens architect Schippers is dat voor de eigenaren in financieel opzicht geen optie. Zijn opdrachtgevers zeggen op deze plek geworteld te zijn en daar te willen blijven. De coronapandemie heeft geen invloed op de nieuwbouwplannen. Integendeel, Van der Valk wil mee in de vaart der volkeren en de plannen gaan door, luidt de motivatie.