Rutte: lockdown grotendeels verlengd tot 2 maart

di 02 februari 2021 19.11 uur

LEEUWARDEN - De huidige lockdown wordt bijna helemaal in de huidige vorm verlengd tot 2 maart. Op 23 februari wordt gekeken of dat ook daadwerkelijk haalbaar is. Dat maakte premier Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie op televisie bekend. "We zitten in een spannende en ook onzekere fase van de coronacrisis."

De maatregelen zijn nodig omdat een derde golf op ons afkomt. Doordat de Britse variant van het coronavirus 1.5 keer besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus blijven de huidige maatregelen nodig.

Maatregelen basisonderwijs

Omdat volwassen het virus niet zo snel van kinderen krijgen, kunnen de basisscholen en kinderopvang per 8 februari weer geopend worden. Er gelden wel extra maatregelen. Rutte: "Bij een positieve test van een kind gaat de hele klas of groep in quarantaine en laat zich testen op dag 5. Verder gaan we intensiever testen en bron- en contactonderzoek doen."

Geen duidelijkheid over avondklok

Er is voor de avondklok advies gevraagd bij het OMT. Daarover zal komend weekend meer nieuws komen. Het was de bedoeling dat de avondklok zou lopen tot volgende week woensdag. Later wordt duidelijk of de avondklok verlengd wordt of niet.

Het middelbaar onderwijs gaat zeker niet open voor begin maart.