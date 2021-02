Klanten Coop steunen Good News Zuid-Afrika

di 02 februari 2021 10.31 uur

DE WESTEREEN - Een decennium geleden vertrok Coop De Westereen-bedrijfsleider Theo de Jong naar Zuid-Afrika. Daar werkt hij met zijn vrouw Jinke onder kansarme kinderen en jongeren in de regio rond de stad Knysna. Sindsdien steunen zijn voormalige klanten zijn werk door hun flessenbonnetjes te doneren. In 2020 doneerden ze op die manier 825 euro. Afgelopen week overhandigde Coop De Westereen-bedrijfsleider Tom Vrieswijk de opbrengst symbolisch met een cheque aan Theunis Sjoerd Elzinga namens Good News Zuid-Afrika.

Tom Vrieswijk, die de winkel sinds het vertrek van Theo de Jong leidt, is trots op de steun die zijn winkel aan Good News Zuid-Afrika kan geven. "Het is bijzonder dat de relatie met Theo na al die jaren nog zo sterk is. We voelen ons als winkel betrokken bij hun werk ver weg, en de opbrengst laat zien dat ook veel klanten Theo en Jinke nog niet vergeten zijn."

Met hun organisatie Good News werken Theo en Jinke onder de jeugd in het bergdorp Karatara. De kinderen en jongeren, die vaak hun school niet afmaken, hangen rond op straat en vervallen in verslaving en criminaliteit. Door coaching, naschoolse programma’s, huiswerkbegeleiding, jeugdavonden en vakantieprogramma’s probeert Good News ervoor te zorgen dat de jongeren goede keuzes voor de toekomst maken. Tijdens de coronacrisis, die in Zuid-Afrika hard heeft toegeslagen, heeft de organisatie zich beziggehouden met verstrekking van voedsel, voor een deel gesponsord door ondernemers in Zuid-Afrika.

Na zes jaar voorbereiding is Good News dit jaar in het bezit gekomen van grond om een permanent kinder- en jeugdcentrum te bouwen in Karatara. Daar hopen ze snel het reguliere programma weer op te kunnen pakken. Voor de bouw van het centrum is ongeveer € 250.000 nodig. Daarvan is momenteel zo'n € 180.000 al binnen. De bijdrage van de klanten van de Coop is een welkome bijdrage, waar Theo en Jinke erg dankbaar voor zijn.