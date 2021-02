Brandweer in actie voor keukenbrand

za 30 januari 2021 13.31 uur

BURGUM - In een woning aan de Iikmounewei in burgum brak zaterdag brand uit in de keuken. De brandweer van Burgum werd om 13.11 uur opgeroepen voor de brand.

Met een snelle binnenaanval hebben de spuitgasten erger weten te voorkomen. Er bleek iets op het fornuis in brand te zijn gevlogen. De bewoonster is door het ambulancepersoneel opgevangen. Ze had rook ingeademd. Ze hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.