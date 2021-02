Coronavirus: eenderde betreft Britse variant

vr 29 januari 2021 13.09 uur

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Friesland is de afgelopen week gedaald van 1594 naar 1306, het laagste weektotaal sinds 10 december. Het is aannemelijk dat een derde deel van de besmettingen de Britse variant betreft. Dat blijkt uit een steekproef.

In 13 van de 18 Friese gemeenten daalden de cijfers. Ook in Achtkarspelen, waar twee weken terug een uitbraak van de Britse virusvariant was, al zijn hier omgerekend naar inwonertal nog de meeste besmettingen. In verpleeg- en verzorgingshuizen raakten de afgelopen week 85 bewoners besmet, 17 minder dan de week ervoor. Provinciebreed raakten minder 70-plussers besmet.

Britse variant

Ongeveer een derde van de coronabesmettingen in Nederland betreft inmiddels de Britse variant, aldus het RIVM. Naar aanleiding van de corona-uitbraak in woonzorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen heeft GGD Fryslân hiernaar onderzoek laten doen. De eerste uitkomsten bevestigen dat het Friese beeld overeenkomt met het landelijke. Van de 26 monsters waarvan de uitslag bekend is, bleken 9 'Brits'. In totaal zijn 90 monsters opgestuurd naar het RIVM.

Uit de resultaten die tot nu toe bekend zijn, blijkt dat in verpleeg- en verzorgingshuizen waar monsters van besmette personen zijn onderzocht, sprake is van zowel de Britse als de normale variant. Dit wijst erop dat het virus via diverse bronnen de tehuizen is binnengekomen.

Extra locaties voor vaccineren

GGD Fryslân opent in maart twee nieuwe locaties voor vaccineren, in Sneek en in de omgeving van Drachten. In beide plaatsen zijn dan 400 ouderen per dag te vaccineren. Later in het jaar wil GGD Fryslân toe naar acht locaties, zodat zoveel mogelijk volwassenen dichtbij huis een prik kunnen halen.

Deze week zijn bijna 2500 zorgmedewerkers en ruim 500 90-plussers op de GGD-locatie in WTC Expo in Leeuwarden gevaccineerd. Dat zijn er 700 meer dan vorige week.

Minder tests

Het aantal tests bedroeg de afgelopen week 8474, bijna 2400 minder dan een week eerder. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit komt door de publiciteit over de datadiefstal van persoonlijke gegevens uit GGD-databanken. Hiervoor zijn twee GGD-medewerkers uit Noord- en Zuid-Holland aangehouden. De GGD heeft inmiddels landelijk maatregelen getroffen om de gegevens beter te beschermen. Op de meest voorkomende vragen, zijn hier de antwoorden te vinden. Er is een speciaal telefoonnummer geopend: 085-1308226.

Met de 1306 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 20.895 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 29 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren. In de weken hiervoor lag dit aantal steeds op of net onder de 20. Er zijn 12 ziekenhuisopnames doorgegeven tegen 14 vorige week.

Gemeenten

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 203 (232), Leeuwarden 178 (190), Achtkarspelen 151 (206), Smallingerland 111 (181), Heerenveen 95 (128), Noardeast-Fryslân 89 (115), Tytsjerksteradiel 87 (81), De Fryske Marren 81 (110), Opsterland 81 (95), Dantumadiel 61 (39), Weststellingwerf 51 (43), Ooststellingwerf 45 (58), Waadhoeke 43 (82), Harlingen 23 (18), Vlieland 5 (0) Terschelling 1 (10), Schiermonnikoog 1 (2) en Ameland 0 (4).