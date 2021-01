Acht boetes uitgedeeld in Smallingerland/Opsterland

zo 24 januari 2021 09.54 uur

DRACHTEN - Tijdens de eerste avondklok zijn er zaterdagnacht acht boetes uitgedeeld in de gemeente Smallingerland en Opsterland. Het betrof 'lik-op-stuk' beleid waarbij een waarschuwing er vaak niet bij was.

De politie kon zondagochtend nog geen cijfers geven over hoeveel avondklok-bekeuringen er in Friesland zijn uitgedeeld. Alle beboete mensen konden hun nut- en noodzaak - waarom ze op straat waren - niet aantonen. De boete is 95 euro.

De 'pakkans' op straat is hoog. Een medewerker van deze site werd tijdens een rit tussen Drachten, Surhuisterveen en Burgum driemaal staande gehouden voor controle. Ook moest er tweemaal geblazen worden in verband met mogelijk alcoholgebruik.

Omdat er weinig mensen op straat zijn, valt diegene die wel straat is, meteen op. De politie laat weten dat het verder rustig was op straat. Er zijn verder geen opvallende dingen gebeurd tijdens de eerste avondklok.

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari de avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur 's avonds en 4.30 uur 's ochtends binnen blijft.