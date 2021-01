'Gratis veld voor sportclubs in T-diel'

do 21 januari 2021 15.25 uur

BURGUM - Elke sportclub in Tytsjerksteradiel moeten een sportveld op kosten van de gemeente kunnen realiseren. Dat vinden de politieke partijen GroenLinks, VVD en PvdA. Zij dienen donderdagavond een motie in om deze mogelijkheid voor elke sportclub vast te leggen.

De aanleiding voor het idee was het kunstgrasveld van Oentsjerk dat de gemeente gaat betalen. De raadsleden van het CDA en FNP (gesteund door D'66) regelden dat in mei 2020. De maximale kosten van 140.000 euro moest de sportclub wel voorschieten door een lening af te sluiten. Deze wordt in 2025 vervolgens afgelost door de gemeente. Er werd geboekt op de toekomst en bovendien omzeilde de gemeente aanbestedingen door de club het kunstgrasveld zelf aan te laten leggen.

GroenLinks, VVD en PvdA zouden het eerlijk vinden als alle sportclubs in de gemeente van deze methode gebruik kunnen gaan maken. Zij willen een gelijk speelveld voor alle clubs. Het is donderdagavond aan het CDA en FNP of zij openstaan voor om alle sportclubs gelijk te behandelen.

Eigenlijk vinden de VVD, GroenLinks en PvdA dat de manier van werken riekt naar willekeur. Vooral vanwege het feit dat een nieuwe gemeenteraad wordt geconfronteerd met kosten die 5 jaar daarvoor zijn gemaakt. De gemeente vindt tot op heden deze werkwijze verantwoord. "Maar als het college van B&W - en de meerderheid van de raad - vindt dat het een optie is om op de toekomst te boeken, vinden zij dat het college van B&W alle verenigingen in Tytsjerksteradiel deze optie moet aanbieden."