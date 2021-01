Automobilist (36) botst op boom

di 12 januari 2021 10.32 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel is maandagmiddag op de Tijnjedijk in Leeuwarden tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam vanaf de rotonde waar hij uit de bocht vloog. Hij reed door de berm en over het fietspad alvorens hij tegen de boom botste. Volgens de politie ging dit met hoge snelheid.

De bestuurder is door ambulancepersoneel gecontroleerd, hij raakte niet gewond. Omdat hij onwel was geworden, is zijn rijbewijs ingevorderd, zo meldt de politie. Er is een onderzoek naar de rijvaardigheid van de bestuurder aangevraagd.

