KNMI: code geel vanwege dichte mist

Publicatie: do 31 december 2020 19.23 uur

BURGUM - Het KNMI heeft voor een groot deel van Nederland code geel afgekondigd. Er is kans op dichte mist in Friesland. Dit geldt voor Oudejaarsdag en de Nieuwjaarsochtend.

"Tot en met morgenochtend is er op steeds meer plaatsen en dan met name in het westen, midden en noorden lokaal kans op dichte mist." aldus het KNMI.

