Je tuin een opknapbeurt geven in vijf simpele stappen

Publicatie: do 31 december 2020 12.35 uur

DRACHTEN - Aan een tuin kun je veel plezier beleven, mits je tijdig zorgt voor het benodigde onderhoud. Mensen die niet zo bedreven zijn in het tuinieren, zien vaak tegen dat onderhoud op. Het is vaak vooral een kwestie van niet weten wat ze moeten doen of waar ze moeten beginnen. Eigenlijk is het allemaal niet zo ingewikkeld. Als je eenmaal begonnen bent, zul je merken dat het zelfs leuk begint te worden. Dat komt natuurlijk niet in de laatste plaats omdat de tuin er mooier door wordt!

Stap 1: De bezem erdoor

De eerste klus in het stappenplan is het opruimen van alle losse rommel in je tuin. Met een goede bezem is dat zo gebeurd. Maar denk ook aan afgewaaide takken in het gras of tussen je planten. Met een grashark kun je losliggende zaken van je gazon verwijderen. Verzamel tuinafval bijvoorbeeld in een kartonnen doos of, als je een wat grotere tuin hebt, in een kruiwagen. Je kunt het later tot compost verwerken.

Stap 2: Spuit je tegels schoon

Na het veegwerk is je tuinpad weer goed zichtbaar. Je ziet dan waarschijnlijk ook meteen dat zich waarschijnlijk in de loop der tijd een vieze aanslag aan de tegels heeft gehecht. Je kunt een hogedrukreiniger gebruiken om die aanslag van de tegels weg te spuiten. Om erachter te komen welke hogedrukreiniger hiervoor het meest geschikt is, kun je het beste de werkdruk van de apparaten met elkaar vergelijken. Voor licht reinigen is 100 tot 120 bar voldoende, voor hardnekkig of aangekoekt vuil is minimaal 130 bar aanbevolen. Het gebruik van een hogedrukreiniger is echter niet zonder gevaren. Als de straal te krachtig is, kan dat ook de tegels zelf aantasten.

Stap 3: Het betere snoeiwerk

Veel gewassen ontwikkelen zich beter wanneer je ze regelmatig snoeit. Het snoeiwerk is bedoeld om de langste uitlopers van de takken te verwijderen. Omdat de plant of struik toch voldoende blad wil ontwikkelen, zullen er nieuwe uitlopers bijkomen vanaf de basis en dat resulteert in een mooie compacte groei.

Stap 4: Onkruid verwijderen

Als je tuin overwoekerd wordt door onkruid, geeft dat geen fraaie aanblik. Bovendien verstoort het de groei van de door jou aangeplante gewassen. Dus haal regelmatig de schoffel erdoor!

Stap 5: Mooier maken

Nieuwe planten, een frisse nieuwe kleur verf op het hout, enzovoort. Dit is de fase waarin je het echt afmaakt. Neem er de tijd voor om je te laten inspireren door tuincentra te bezoeken of voorbeeldtuinen te bekijken. Weeg de voor- en nadelen van bepaalde gewassen voor jezelf af en laat je goed voorlichten over het onderhoud, zodat je niet voor teleurstellingen komt te staan.