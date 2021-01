Er komt geen oudejaarsstunt in Drachten

Publicatie: do 31 december 2020 09.23 uur

DRACHTEN - Er wordt dit jaar geen stunt uitgehaald in Drachten. Dat laat De Frijsteat Folgeren weten. "Als oudejaarsvereniging zijn we ons bewust dat onze stunt op 1 januari altijd veel publiek trekt. Dit achten wij niet verantwoordelijk gezien de laatste ontwikkelingen betreffende COVID-19. Daarom informeren wij jullie dat wij voornemens zijn om géén stunt te houden op 1 januari 2021."

De oudejaarsvereniging had eerder al besloten om een eventuele stunt kleinschalig te houden maar inmiddels is duidelijk dat het beter is om helemaal niets te organiseren. "We betreuren dit allen ten zeerste, maar het is naar ons inzien niet verstandig om het door te laten gaan."

In 2021 wil de vereniging de draad opnieuw oppakken. Ook zal er dan een boek worden uitgebracht over de rijke historie van de oudejaarsvereniging.