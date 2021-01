Politie zet tunnel urenlang af voor rokend goedje

Publicatie: do 31 december 2020 00.08 uur

DRACHTEN - De politie heeft woensdagavond een tunnel aan het Noorderend (onder Wâldwei) in Drachten urenlang afgesloten voor fietsers. De aanleiding hiervoor was een smeulend goedje dat was aangetroffen. Uit voorzorg werd de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) opgeroepen om onderzoek te doen.

Nadat medewerkers van de EOD onderzoek hebben gedaan, kon de tunnel weer vrijgegeven worden. Zij hebben het voorwerp verpakt en meegenomen. Wat precies aangetroffen is, blijft onbekend.

