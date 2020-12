Eis tbs met dwangverpleging voor brand in eigen woning

LEEUWARDEN - Tegen een 41-jarige inwoonster van Marrum is dinsdag een jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging. De vrouw heeft op de avond van 24 juni brand gesticht in haar woning - twee onder een kap - aan de Kerkstraat in Marrum. De vrouw wilde uit het leven stappen, ze kampt al jaren met psychische problemen. Omdat ze niet de woning wilde verlaten, heeft de brandweer haar op een matras naar buiten gesleept. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Op een brancard in de rechtbank

Volgens de verdachte was het niet een kwestie van niet willen, maar kon ze niet uit bed komen. De vrouw is nog steeds niet mobiel, ze lag dinsdag op een brancard tegenover de rechtbankvoorzitter. Omdat er geen geschikte rolstoel voor haar is, lag ze op een brancard. Ze had op de bewuste avondkussens gepakt en daar kleding en kranten in gepropt en, vanuit haar bed, de boel in brand gestoken. De buren sloegen alarm toen ze een brandlucht roken.

In de steek gelaten

Op de vraag of ze er wel aan had gedacht dat ze de buren in gevaar had gebracht, antwoordde de vrouw dat ze op dat moment alleen aan zichzelf had gedacht. Ze kampt al langere tijd met psychische problemen, ze is al jaren in beeld bij de GGZ. Ze is ook al een aantal keren in behandeling geweest, maar het gewenste resultaat bleef uit. Door ingrijpende gebeurtenissen in haar privéleven en omdat ze eenzaam voelde en in de steek gelaten door de hulpverlening, wilde ze er een eind aan maken.

Ambulante behandeling

De vrouw kampt volgens gedragsdeskundigen met ernstige psychische stoornissen, ze zou langdurig behandeld moeten worden. Een ambulante behandeling is volgens de deskundigen gedoemd te mislukken. De kans dat ze in haar oude gedrag vervalt zou hoog zijn, was ook de conclusie van de reclassering. Een langdurige gedwongen behandeling zou het enige middel zijn om het herhalingsgevaar terug te dringen.

'Brandstichting een wanhoopsdaad'

Volgens officier van justitie Roelof de Graaf wil de vrouw wel hulp, maar wil ze niet hetzelfde als de hulpverlening voor ogen heeft. "Er is steeds licht tussen wat zij wil en wat de hulpverlening wil". De vrouw wil zelf het liefst naar Franeker, op daar behandeld te worden op de gesloten Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). "Er is geen sprake van een keuze, het gaat hier om beveiliging van de maatschappij", stelde de officier. In lijn met het advies van de deskundigen eiste De Graaf een jaar cel en tbs met dwangverpleging. Advocaat Johan Nijenhuis noemde de brandstichting “een wanhoopsdaad”. Tbs met dwangverpleging noemde hij 'een te forse stap'. Volgens Nijenhuis is er wel degelijk "een kans van slagen" als zijn cliënte in Franeker wordt behandeld.

De rechtbank doet op 5 januari uitspraak.