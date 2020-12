Gewonde bij aanrijding op KoartwÃ¢ld

Gewonde bij aanrijding op Koartwâld

Publicatie: vr 18 december 2020 20.48 uur

SURHUIZUM - Op het Koartwâld kwamen vrijdagavond een bestelbus en een melkwagen met elkaar in botsing. Het ongeval vond even voor 20.00 uur plaats. De bestelbus reed met een aanhanger en de bestuurder kon een aanrijding niet voorkomen, toen de vrachtwagen vanaf een boerenerf de weg opreed.

De brandweer moest de inzittende van de bestelbus bevrijden uit zijn benarde positie. Dat is uiteindelijk gelukt via de achterbak van het voertuig. Het slachtoffer is daarna overgedragen aan het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ook kwam het Mobiel Medisch Team per helikopter naar de ongevalsplek. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen.

De N358 tussen Surhuisterveen en Surhuizum was vanwege de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer.

