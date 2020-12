FeanwÃ¢ldster gooit tuintafel naar ex: werkstraf

Feanwâldster gooit tuintafel naar ex: werkstraf

Publicatie: wo 09 december 2020 14.20 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Feanwâlden (40) is woensdag vrijgesproken van de mishandeling van zijn ex-vriendin. De vriendin was op 23 maart naar de woning van de Feanwâldster gekomen om dingen uit te praten. De vrouw deed aangifte: haar ex zou haar hebben aangevallen, bij de keel hebben gegrepen en haar hoofd tegen een vensterbank hebben geslagen.

Dreigend met een mes

Dat ontkende de Feanwâldster. Volgens hem stond zijn ex voor hij het goed en wel in de gaten had dreigend met een mes voor hem. Toen hij haar vast wilde pakken om haar de woning uit de zetten, was de vrouw over een speelgoedbak gevallen en met haar tegen de vensterbank gestoten. Hij gaf wel toe dat hij, eenmaal buiten de woning, nog een tuintafel tegen haar heup had gegooid.

Werkstraf voor gooien tuinmeubel

De politierechter oordeelde, samen met de officier van justitie, dat niet bewezen kon worden dat de Feanwâldster zijn ex had mishandeld. Een buurvrouw had de ex wel in de woning gezien met een mes. Volgens de officier kon het zo zijn gegaan als de verdachte verklaarde. Voor het gooien met het tuinmeubel eiste zij een werkstraf van 40 uur.

100 euro smartengeld

De rechter was het eens met de officier. Zij maakte er 20 uur werken van. Een oude voorwaardelijke werkstraf van 60 uur moet de Feanwâldster alsnog uitvoeren. De man moet 100 euro smartengeld aan zijn ex betalen.