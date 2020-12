Echtpaar Blok-Wijkstra 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 07 december 2020 14.44 uur

KOOTSTERTILLE - Burgemeester Oebele Brouwer bracht maandag een bezoek aan het echtpaar Blok-Wijkstra in Kootstertille. Het echtpaar is op die dag 65 jaar getrouwd.

De heer Simon Blok (17-12-1932) en mevrouw Niesje Blok-Wijkstra (18-10-1936) trouwden op 7 december 1955 in de gemeente Rotterdam. Het echtpaar heeft drie kinderen (zoon en twee dochters), acht kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

De heer Blok werkte jaren als lasser bij Verolme in Rotterdam, maar kwam in 1973 naar Kootstertille, daar ging hij werken bij de scheepswerf. Ondanks dat de heer Blok werd afgekeurd, wilde hij blijven werken. Dat deed hij als portier bij de scheepswerf. Naast het werken op de werf was Blok actief als vakbondsman, in de volkstuinen en fanatiek Feyenoordsupporter. Mevrouw Blok-Wijkstra was een scheepsdochter en droeg zorg voor de kinderen en het huishouden. Tegenwoordig geniet ze vooral van gezellige bezigheden als klaverjassen en breien.