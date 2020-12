Lichaam vermiste Tarek in water van Burdaard gevonden

Publicatie: zo 06 december 2020 15.07 uur

BURDAARD - Een levenloos lichaam is zondag aangetroffen in een water rondom Burdaard. Dat laat de politie weten. Het lichaam is in de loop van de middag uit het water gehaald en wordt vervoerd naar een plek waar later op de dag een schouw zal worden gedaan. De politie kon zondagavond bekendmaken dat de vermiste man betrof.

Het hele weekeinde werd al gezocht naar de 34-jarige Tarek Katsma uit Burdaard. Hij werd sinds donderdag vermist. Er werd zowel de hulpdiensten als door inwoners van het dorp volop gezocht. Onderzoek van de politie wijst uit dat er geen sprake is van een misdrijf. "Het politieonderzoek is hiermee afgerond. Het lichaam is overgedragen aan de familie. Wij wensen alle betrokkenen heeft veel sterkte toe." zo laat de politie zondagavond weten.

