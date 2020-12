Vrouw die eindigde in sloot, had te veel gedronken

Publicatie: vr 04 december 2020 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 56-jarige vrouw had veel te diep in het glaasje gekeken toen ze deze zomer met een bestelbus een eenzijdig ongeval veroorzaakte bij Holwerd. Op de kruising van de Grândyk met de Fiskwei eindigde haar voertuig in de sloot. De tropische temperatuur van die dag - wat omstanders dachten - was niet de oorzaak van het ongeval. De politie constateerde dat de bestuurster 4x meer had gedronken (880 µg/l) dan is toegestaan.

De vrouw verklaarde vrijdag voor de politierechter dat ze normaliter nooit drinkt. Ze had verdriet over het aankomende overlijden van een dierbare en ze had daarom gedronken. Ze was daarna in de auto gestapt op weg naar haar huis in een dorpje aan de zeedijk.

Volgens de politierechter was het niet de eerste keer dat de vrouw onder invloed achter het stuur zat. Ze werd eerder al in 2014 door de politie betrapt met een hoge score. De officier van justitie: "Ik snap dat je gaat drinken als je in een moeilijke periode zit maar dan moet je niet gaan rijden...."

Omdat de vrouw krap bij kas zat, werd door de officier en politierechter een strafvoorstel op maat gemaakt. Een taakstraf is anders een alternatief als een boete niet mogelijk is. Omdat de vrouw vanuit haar woonplaats - zonder rijbewijs - moeilijk andere grote plaatsen kan bereiken, was een taakstraf geen goede optie. De politierechter kwam op een boete van 1000 euro waarvan 600 euro voorwaardelijk. Ook werd de rijontzegging voorwaardelijk opgelegd, beiden met een proeftijd van 2 jaar.

"Ik heb een ontzettend stomme fout gemaakt, ik had iemand moeten bellen om mij te helpen en dat heb ik niet gedaan." waren de laatste woorden van de vrouw. De politierechter: "Het is 'gelukkig' gebleven bij een eenzijdig ongeval. Je moet niet gaan rijden met drank, dat moet je niet doen...." Mocht de vrouw toch weer onder invloed in de auto stappen, dan treedt het grootste deel van haar straf in werking. De vrouw zit bovendien al tot juni 2021 zonder geldig rijbewijs vanwege het besluit van het CBR.