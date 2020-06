Vrouw eindigt met bestelbus in de sloot

Publicatie: do 25 juni 2020 17.57 uur

HOLWERD - Een vrouw is donderdagmiddag met een bestelbus de sloot ingereden bij Holwerd. Het ging mis op de kruising van de Grândyk met de Fiskwei. Daar reed de vrouw over een opstaande rand en eindigde aanvankelijk half in de berm. Omstanders wilden daarop de vrouw helpen maar kennelijk drukte ze het gaspedaal in. Het voertuig stond vervolgens met de neus in de sloot.

De vrouw wist er zelfstandig uit te komen. De politie hielp haar verder aan wal. Een ambulance kwam uit voorzorg ter plaatse maar de vrouw kwam met de schrik vrij. Vooraf aan het ongeval zou de vrouw volgens een getuige al slingerend gereden hebben. Mogelijk was ze onwel geworden of werd de warmte haar te veel. Deze donderdag was het tropisch warm met een maximum temperatuur van 29.3 graden Celsius.

