Burgumer kringloopwinkel zoekt nieuwe locatie

Publicatie: wo 02 december 2020 14.28 uur

BURGUM - Kringloopwinkel Estafette aan de Lageweg in Burgum is op zoek naar een nieuwe locatie. De winkel is sinds de start van de coronacrisis gesloten. Marianne Couperus van Omrin Estafette laat weten: "Omdat de huidige locatie ons helaas beperkt, zijn we in gesprek over een nieuwe locatie waar ruimte is om samen met andere organisaties nog meer toegevoegde waarde te kunnen leveren op het gebied van hergebruik en het bieden van werkplekken en zinvolle daginvulling."

Veel inwoners van Burgum maakten gebruik van de kringloopwinkel en niemand wist waarom de winkel nog als laatste winkel gesloten bleef. Om de winkel veilig open te houden kon Estafette niet voldoende betaald (en onbetaald) personeel beschikbaar hebben.

"De winkel in Burgum en haar omzet is helaas te klein om gedurende 6 dagen een betaalde kracht te bekostigen en vrijwilligers optimaal te begeleiden. Vandaar dat de winkel noodgedwongen dicht is en tot nader order ook blijft." zo laat Couperus weten.

Wisseling filiaalleider en corona

Met de komst van een nieuwe filiaalleider in Burgum was het - vlak voor de coronacrisis - ook wennen voor iedereen. Zowel de voormalige filiaalleider als de 'nieuwe' hebben inmiddels een andere functie binnen Omrin. Couperus vult aan: "Bij een wisseling van een filiaalleider merken we dat ook vrijwilligers wisselen, omdat er bepaalde band is ontstaan. In Burgum is dat niet anders. Met alle vrijwilligers zijn we in contact. Een bepaalde groep vrijwilligers komt zelfs nog steeds iedere maandag in de winkel bij elkaar en doet werkzaamheden. Dat kunnen we veilig faciliteren en daar zijn we heel blij mee."

Estafette concept

De nieuw te zoeken locatie moet vooral het bestaande Estafette concept vormgeven. Naar voorbeeld van de Recycle Boulevard in Leeuwarden (waar MBO en HBO onderwijs, de bibliotheek, stichting AanZet, Stam reïntegratiebedrijf, stichting Lezen & Schrijven, de praktijkschool en diverse andere maatschappelijke organisaties samen onder een dak zitten en trajecten op elkaar laten aansluiten).