Brandweer blust schoorsteenbrand

Publicatie: wo 02 december 2020 13.40 uur

OUDWOUDE - De brandweer van Kollum moest woendag om 12.55 uur uitrukken voor een schoorsteenbrand aan de Pastorijehof in Oudwoude. Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat er flinke rookontwikkeling was ontstaan in het rookkanaal. Met een hoogwerker werd van bovenaf een inspectie uitgevoerd.

Het rookkanaal werd door de brandweerlieden geveegd en rondom de schoorsteen werden bluswerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de klus moest een deel van het dakwerk worden weggehaald. Nadat een nacontrole werd uitgevoerd bleek dat de brand onder controle was. De brandweereenheden uit Kollum en Dokkum werden ingezet bij de brandbestrijding.

