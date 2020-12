Rijbewijs ingevorderd en punten ingenomen

Publicatie: ma 30 november 2020 11.45 uur

DRACHTEN - De politie heeft zondagmiddag drie beginnend bestuurders in en rond Drachten geverbaliseerd in verband met een te hoge snelheid. De drie werden binnen het tijdsbestek van één uur betrapt.

De eerste beginnend bestuurder (21 jaar) reed in zijn auto over de Noorderhogeweg in Drachten. Zijn snelheid werd gemeten op 98 kilometer per uur, terplaatse geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur. De bestuurder werd proces-verbaal aangezegd voor 45 kilometer (na correctie) te snel en tevens raakt hij een punt van zijn rijbewijs kwijt.

Iets later werd op de Kommisjewei in Opeinde in de 30 kilometer zone van een 23-jarige beginnend bestuurder de snelheid gecontroleerd. Zijn snelheid bedroeg 70 kilometer per uur en lag daarmee hoger dan de toegestane 30 kilometer per uur. Na correctie kreeg deze bestuurder een proces-verbaal voor 37 kilometer te snel. Ook hij raakt een punt van zijn rijbewijs kwijt.

Wederom op de Noorderhogeweg in Drachten werd van een 19-jarige inwoner van deze plaats, diens gereden snelheid gemeten. Hij reed 105 kilometer per uur, daar waar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan. Ook hij bleek een beginnend bestuurder. Van hem werd zijn rijbewijs ingevorderd. Daarnaast raakt hij een punt van zijn rijbewijs kwijt en zal bij het CBR worden aangemeld voor een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) cursus.