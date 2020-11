Brokkenpiloot heeft grote hoeveelheid drugs bij zich

Publicatie: zo 22 november 2020 12.17 uur

FRIESCHEPALEN - Een automobilist die zondagochtend een ongeval veroorzaakte op de A7 bleek een grote hoeveelheid drugs bij zich te hebben. De man is door de politie ingesloten op het bureau voor nader onderzoek.

De brokkenpiloot botste op de A7 tussen Frieschepalen en Marum tegen een voorganger. De politie is daarop ter plaatse gekomen. Uit een speekseltest werd al snel duidelijk dat de man onder invloed van drugs achter het stuur had gezeten. Hij werd meegenomen naar het bureau voor een bloedproef. Daar ontdekten agenten dat de man een grote hoeveelheid drugs bij zich had. Hij werd ingesloten voor nader onderzoek.

De politie, brandweer en ambulance werden omstreeks 9.00 uur gealarmeerd voor het ongeval. Uiteindelijk bleek dat alle betrokkenen met de schrik waren vrijgekomen.