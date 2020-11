Damstra Installatiegroep neemt T. Stol BV over

Publicatie: di 03 november 2020 18.52 uur

DRIEZUM - Koninklijke Damstra Installatiegroep heeft per 1 november 2020 T. Stol BV overgenomen. De overname zorgt voor een stevigere positie van Koninklijke Damstra Installatiegroep in Groningen. Onder Koninklijke Damstra Installatiegroep vallen Koninklijke Damstra Installatietechniek bv en Damstra Service & Onderhoud bv.

Sinds 2017 is Damstra Service & Onderhoud actief op de Groningse markt. De komende jaren wil Damstra S&O groeien en is daarom op zoek gegaan naar een strategische partner die helpt om de groeimogelijkheden ten volle te benutten. Deze zoektocht resulteerde in de overname van T. Stol BV. Door zijn degelijke vakmanschap en lange ervaring, sinds 1903, past T. Stol BV uitstekend bij de visie en doelstellingen van Koninklijke Damstra Installatiegroep.

Het overname traject werd begeleid door een acquisitieteam van Damstra. Jan Willem Siepelinga, vestigingsleider van Damstra S&O in Groningen, vertelt hierover: "Gestart vanuit het traditionele loodgieterswerk, heeft de ondernemer Stol en zijn voorgangers een prachtig bedrijf neergezet, dat alle hedendaagse techniek kan aanbieden in verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur".

Om op termijn te kunnen genieten van zijn 'pensioen' en om de toekomst van T. Stol BV en haar medewerkers te waarborgen is Piet Stol (69) op zoek gegaan naar een geschikte koper. Deze heeft hij gevonden in de Koninklijke Damstra Installatiegroep. Als familiebedrijf dat reeds 110 jaar bestaat, deelt zij de waarden van Stol en bleek dit voor hem de perfecte match.

T. Stol BV is gevestigd aan het Hoendiep 102 te Groningen op een uitstekend bereikbare locatie waar bezoekers vrij kunnen parkeren. De locatie kent ruime opslagmogelijkheden (6200 m2 terrein) en een onder architectuur gebouwd kantoorpand, genaamd de "Wall Office", dat eveneens door de Damstra Installatietechniekgroep is overgenomen.

Een deel van de huidige activiteiten van Damstra S&O Groningen, vanuit het pand aan de Rigaweg (bedrijventerrein Euvelgunne), zullen worden gevestigd in het nieuwe pand aan het Hoendiep. De naam Stol zal onder de Damstra Installatiegroep gehandhaafd blijven, om de relaties, ook veelal particulieren, de spreekwoordelijke jarenlange betrouwbaarheid te kunnen blijven bieden.