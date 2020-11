Gariper vriendenploeg achter Garyp-grap

Publicatie: ma 02 november 2020 16.25 uur

GARYP - Een vriendenploeg uit Garyp zit achter de grap met stickers over de plaatsnaamborden in de buurdorpen rondom Garyp. Onder het genot van een flesje bier werd het idee een tijdje terug geboren.

Janco de Vries deed het verhaal over de stunt op de radio. Ze wilden met de stunt Garyp op de kaart zetten. Ze zijn tevreden over het resultaat van de actie. Nadat deze site erover publiceerde, namen alle Friese media het snel over. De plaatsnaamborden werden tussen 1.00 en 2.00 uur beplakt. Of er in de komende tijd meer actie op touw worden gezet, blijft geheim.