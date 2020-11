Meisje (18) moet auto inleveren bij de politie

Publicatie: ma 02 november 2020 16.04 uur

LEEUWARDEN - Een achttienjarig meisje uit Kollumerzwaag moest zondagavond haar auto inleveren bij de politie. Deze werd in beslaggenomen omdat ze met een geschorst rijbewijs reed.

De politie zag de bestuurster omstreeks 23.20 uur rijden over de Aldlânsdyk in Leeuwarden. Ze viel op omdat ze slingerend over de weg reed. Tijdens de staande houding werd duidelijk dat ze met een geschorst rijbewijs achter het stuur zat. Bovendien zou ze drugs hebben gebruikt, zo bleek uit een speekseltest.

Na de aanhouding volgde aan het bureau een bloedproef. De vrouw kreeg een rijverbod van 24 uur en er werd proces-verbaal opgemaakt vanwege het rijden met een geschorst rijbewijs.