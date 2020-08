Politie zoekt eigenaren van gestolen fietsen

Publicatie: za 29 augustus 2020 14.40 uur

BURGUM - Een 29-jarige vrouw uit de gemeente Tytsjerksteradiel is vrijdag door de politie opgepakt in verband met heling van een fiets. Bij de vrouw werden meerdere fietsen aangetroffen. De politie denkt dat deze fietsen ook via een diefstal buitgemaakt zijn.

Herkent u deze fietsen of weet u wie de eigenaar is? Neem dan contact op met de politie Noordoost Fryslân via 0900-8844 onder vermelding van het volgende registratienummer: 2020237839.

