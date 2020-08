Wie herkent deze fietsendief?

Publicatie: za 29 augustus 2020 13.52 uur

DRACHTEN - Een familie uit Drachten werd vrijdagmiddag bestolen van hun fiets met kinderzitjes erop. De eigenaar is nu op zoek naar de fietsendief en heeft camerabeelden vrijgegeven van de brutale diefstal. Terwijl de bewoners bij hun huis aan de Landerijen in Drachten aan het werk waren, sloeg de dief op een onbewaakt ogenblik toe.

De eigenaar is nu een zoektocht begonnen naar de fietsendief. In de video is de diefstal te zien. "Indien u onze fiets gezien heeft, of weet waar deze persoon verblijft neem dan aub contact met ons op." De diefstal werd vrijdag gepleegd omstreeks 16.45 uur. De eigenaar kan pas dinsdag aangifte bij de politie doen (mede vanwege de verwerking beelden, dat kan bij online aangifte niet. red.).