Compressor vliegt in brand in garage

Publicatie: do 27 augustus 2020 12.05 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten heeft donderdag rond het middaguur een brand geblust in een garage bij een woning aan de Hanebalken in Drachten.

De brand werd ontdekt door een postbezorger die rook onder de garagedeur zag komen. Hij alarmeerde om 11.35 uur de hulpdiensten. De brandweer opende de garagedeur en heeft de brand geblust. De brand zou zijn ontstaan in een compressor. Deze is naar buiten gebracht en geblust. Ook een beschadigde werkbank is naar buiten gebracht.

FOTONIEUWS