Vrouw rijdt door na aanrijding met voetganger

Publicatie: wo 26 augustus 2020 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Kootstertille (41) die was doorgereden nadat ze in Leeuwarden een voetganger had aangereden, is woensdag bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. De vrouw had op 7 oktober 2018 in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden een man aangereden.

'Een woeste blik' in de ogen

Volgens getuigen reed de vrouw (te) hard en agressief. Een van de getuigen vond dat de verdachte 'een woeste blik' in de ogen had. Ze was waarschijnlijk verkeerd gereden. Nadat ze was omgekeerd, maakte de auto een beweging naar rechts, waarbij de voetganger werd geraakt.

Hoofd er niet bij

De officier van justitie vermoedde dat de vrouw even de macht over het stuur was verloren. De auto, een Opel Corsa, werd een eindje verderop aangetroffen en stond met een wiel tegen een steen geparkeerd. De officier veronderstelde dat de vrouw haar hoofd er niet bij had en dat er wellicht ‘middelen’ of alcohol in het spel waren.

In paniek geraakt

Dat viel niet vast te stellen, de vrouw meldde zich de volgende dag pas bij de politie. Zij vertelde dat haar vriendin, die naast haar in de auto zat, overstuur was geworden. Daardoor was zij in paniek geraakt. Ze was daarna de hele dag van slag geweest. De auto was licht beschadigd en de buitenspiegel had schade opgelopen.

'Een asociaal misdrijf'

De vrouw heeft de schade met het slachtoffer inmiddels geregeld. De rechter noemde het doorrijden na de aanrijding 'een asociaal misdrijf'. De vrouw had volgens de rechter moeten stoppen om te kijken wat er aan de hand was. Aan de voorwaardelijke rijontzegging werd een proeftijd van een jaar gekoppeld.