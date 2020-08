Stel opgepakt na diefstal buitenboordmotor

Publicatie: wo 26 augustus 2020 10.10 uur

WESTERGEEST - Een man uit de gemeente Sûdwest-Fryslân en een vrouw uit Leeuwarden zijn dinsdagnacht door de politie aangehouden voor diefstal. De twee hadden een buitenboordmotor buitgemaakt.

Bij de staande houding in Westergeest werd de buitenboordmotor in het voertuig aangetroffen. Deze bleek bij controle van diefstal afkomstig te zijn. De man en vrouw zijn aangehouden terzake diefstal van de buitenboordmotor. Zij zijn ingesloten en verder onderzoek volgt.

De politie laat weten dat ze de twee op het spoor kwamen na een melding. Of dit een melding van een getuige of van een gps-zender was, is onbekend.