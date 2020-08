Woning Drachten was 'hotspot voor junks'

Publicatie: di 25 augustus 2020 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 53-jarige inwoonster van Drachten die vanaf juni tot begin oktober vorig jaar vanuit haar woning aan de Wildzang cocaïne en heroïne dealde, is veroordeeld tot vijf maanden cel. Een Ureterper, ook 53, kreeg drie maanden cel. Hij heeft ook drugs verkocht, ook vanuit de woning van de Drachtster. Zij verscheen dinsdag niet op de zitting van de politierechter, de Ureterper kwam wel opdagen.

Drugs gedeald op de fiets

De man heeft ruim een maand gedeald. Toen hij op 4 oktober werd aangehouden, had hij cocaïne, speed en heroïne op zak. Volgens getuigen dealde hij vanuit de woning in Drachten en bracht hij de drugs ook wel op de fiets. De Ureterper ontkende, hij zou op de dag dat hij was aangehouden maar een paar tellen in de woning aan de Wildzang zijn geweest.

'Hotspot voor junks'

Dat was niet wat de politie had waargenomen. Na klachten van overlast, het pand werd ‘een hotspot voor junks’ genoemd, werd de woning in de gaten gehouden. Volgens de politie was de man zeker een uur binnen geweest. De Ureterper tekende meteen na het vonnis van de politierechter hoger beroep aan.