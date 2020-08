Dierenmishandeling op het NordwinCollege

Publicatie: di 25 augustus 2020 07.33 uur

BUITENPOST - Tussen zondagmiddag en zondagnacht 23 augustus heeft het NordwinCollege in Buitenpost ongewenst bezoek gehad. Via de buiteningang van het dierenverblijf wist men binnen te komen om vervolgens alle dieren uit de hokken los te laten.

Hierbij zijn ook een groot aantal beesten ernstig mishandeld, waaronder geiten, konijnen, cavia's, kippen en duiven. Medewerkers vonden maandagochtend twee dode dieren, en nog vijf dieren moesten maandagmiddag door de veearts worden afgemaakt. In de omgeving van de school werden in de middag nog enkele kippen en duiven van de school gevonden, deze zijn terug in hun hok geplaatst.



"Al ons personeel en onze leerlingen zijn zeer geschokt en verdrietig door deze wrede daad", aldus Lenie Lap, lid LMT NordwinCollege.

Hebt u afgelopen zondag iets gezien of gehoord rondom het NordwinCollege in Buitenpost? De politie is op zoek naar de daders van deze inbraak en ernstige dierenmishandeling. Zij horen graag uw tips. Dat kan via 0900-8844. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het NordwinCollege, via telefoonnummer 0511 - 54 15 98.