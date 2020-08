Dronken Kollumer maakt brokken in eigen dorp

Publicatie: za 22 augustus 2020 10.00 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige Kollumer moest vrijdag bij de rechtbank in Leeuwarden voorkomen. De automobilist botste op 6 juli 2019 tegen een hek langs de Halbertsmastrjitte in zijn woonplaats. De man had gedronken. Bovendien bestuurde hij zijn voertuig terwijl hij twee kleine kinderen bij zich had.

Uit een ademanalyse van de politie bleek dat hij met 820 ugl bijna 4x boven het wettelijk maximum (220 ugl) zat. De man uit Kollum verklaarde dat hij in de 24 uur vooraf aan het ongeval 11 flesjes bier had gedronken. Hij vond op dat moment zichzelf nog wel in staat om een voertuig te besturen. De man vertelde vrijdag dat hij moest uitwijken voor een man met een hond die overstak. De auto raakte daarop de stoep en het hek. Met een lekke voorband reed hij daarna verder.

Bij de politierechter verklaarde de man dat hij uit paniek was doorgereden. De schade aan het hek had hij later met de bewoner afgehandeld. De officier van justitie nam het de man kwalijk dat hij met twee kleine kinderen was gaan rijden terwijl hij onder invloed was. Het was bovendien niet de eerste keer dat hij met borrel op een aanrijding veroorzaakte. In 2007 reed de man in zijn woonplaats een ANWB-bord omver.

De politierechter legde de man een werkstraf van 50 uur op. De officier had een geldboete van 1500 euro geëist maar de politierechter zette deze - op verzoek van de Kollumer - om in een werkstraf. Vanwege de coronacrisis gaat het financieel niet goed met zijn bedrijf. Een werkstraf was voor hem een betere optie. Bovendien kreeg hij een rijontzegging van 8 maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Deze straf had hij al gehad omdat hij na de aanrijding zijn rijbewijs al moest inleveren.