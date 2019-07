Auto ramt hek in Kollumer woonwijk en rijdt door

Publicatie: za 06 juli 2019 18.19 uur

KOLLUM - Aan de Halbertsmastritte in Kollum is zaterdagmiddag rond 16.00 uur een auto tegen een tuinhekje gereden. Volgens getuigen reed een blauwe Landrover of een Jeep slingerend door de straat en verloor de macht over het stuur en ramde daarbij het hekje. De bestuurder zette de auto in z'n achteruit en ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor, met een kapotte voorband.

Volgens meerdere getuigen reed de blauwe wagen weg via de Gysbert Japicxstrjitte, Eyso de Wendtstraat en richting de Trekweg en daarna is het onbekend waar deze auto is gebleven. De bewoners hebben de politie gebeld en zijn op zoek naar deze auto. Het hek is totaal vernield en de auto-onderdelen lagen als stille getuigen in de tuin.

