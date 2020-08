Nieuwe aanwinst voor Burgumer winkelcentrum

Publicatie: do 20 augustus 2020 18.45 uur

BURGUM - Eigenlijk is het al jaren een probleem in Burgum. Met de komst van deze witte unit is er tijdelijk een oplossing gekomen. Het winkelcentrum beschikt vanaf heden over een publiek toilet. Deze is te vinden op het parkeerterrein op de Markt. Alleen tijdens winkeltijden kan men er gebruik van maken. In de avond en nacht gaat de deur op slot.

Een publiek toilet heeft Burgum in de laatste decennia niet gekend. Het winkelend publiek kon meestal wel terecht bij de supermarkten of de grotere horeca-zaken in het dorp. Vanwege de aangescherpte corona-regels met registratie-plicht ontstond er een probleem bij het toiletgebruik op deze wijze.

Op verzoek van de ondernemers en dorpsbelang is daarop de witte unit geplaatst. De gemeente Tytsjerksteradiel betaalt de kosten. Naar verwachting zal hij er tussen de 4 en 8 weken staan.

Check de video voor beelden van het toiletgebouw.