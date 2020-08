Drie jaar cel voor Triemster voor drugslab

Publicatie: di 18 augustus 2020 15.36 uur

LEEUWARDEN - Voor het runnen van een amfetaminelab in een loods aan de Ceresweg in Leeuwarden, is een 38-jarige inwoner van Triemen dinsdag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Een 52-jarige inwoner van Zwolle, die vooral als laborant werkzaam was in het het drugslab, werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk.

Hennepkwekerij

Een derde verdachte, een 33-jarige man uit Hurdegaryp, werd vrijgesproken van deelname aan het drugslab. De Hurdegarypster kreeg wel een werkstraf van 120 uur voor het hebben van een hennepkwekerij in Winsum. Het Openbaar Ministerie (OM) had voor de twee hoofdverdachten 42 maanden (3,5 jaar) cel geëist.

80 liter amfetamine

Op 11 december vorig jaar deed de politie een inval in het lab. De Zwollenaar was in de loods en werd aangehouden, in het lab werd 80 liter amfetamine aangetroffen. De Zwollenaar huurde de ruimte van de Triemster. De laatste ontkende iets met het drugslab te maken te hebben. Volgens hem wist hij niet beter dan dat de Zwollenaar iets wilde doen met een middel om auto's schoon te maken.

Tweede loods

Uit chatgesprekken via de app telegram blijkt volgens de rechtbank dat beide mannen wisten dat er in de loods synthetische drugs werden vervaardigd. Uit de Telegram-chats blijkt volgens de rechtbank dat de man zich heeft bemoeid met het productieproces. De Triemster had een tweede loods gehuurd, die werd gebruikt als opslagplaats.