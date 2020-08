OM eist 3.5 jaar cel tegen Triemster voor drugslab

Publicatie: di 04 augustus 2020 22.15 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden moet een 38-jarige man uit de Triemen en een 52-jarige man uit Zwolle minimaal 3.5 jaar (42 maanden) celstraf opleggen. Dat eiste de officier van justitie dinsdag tijdens de behandeling van de strafzaak voor de meervoudige kamer. De man uit de Triemen wordt door het OM gezien als hoofdverdachte terwijl de man uit Zwolle het drugslab runde.

Tegen een 43-jarige man uit Hurdegaryp, die ook in deze zaak moest voorkomen, is te weinig bewijs, denkt de officier van Justitie. De man kwam per toeval in het politie-onderzoek 'bovendrijven'. De officier eiste alleen drie maanden celstraf (zie link voor info) voor het runnen van een hennepkwekerij in Winsum. Alledrie moesten gelijktijdig voorkomen.

Informant

Het politie-onderzoek begon op 16 oktober 2019 met een TCI-verbaal waarbij een informant aangaf dat de man uit de Triemen synthetische drugs maakte waarbij een man in een VW Transporter de productie deed. Via ANPR (automatische kentekenplaatherkenning) wist de politie na een maand dat het voertuig dagelijks van Zwolle naar het noorden reed en 's middags weer terug naar Overijssel. Op 12 november 2019 leidt de auto de politie naar de loods aan de Ceresweg in Leeuwarden. De man uit de Triemen is daar dan ook aanwezig.

Afval

Als de man uit Zwolle in de middag weer naar huis rijdt, ziet de politie tijdens de observatie dat de man afval weggooit in een ondergrondse afvalbak. De VW Transporter werd daarna voorzien van een zender. Zo weet de politie dat de man eind november en begin december ook naar Leeuwarden rijdt. Het vermoeden van een drugslab wordt bij de politie groter. Als er opnieuw afval wordt weggegooid in Zwolle besluit de politie dat afval veilig te stellen. De Forensische Opsporing in Drachten stelt in het afval de chemische stof amfetamine vast. Ook worden er spullen gevonden die in relatie gebracht kunnen worden met een drugslab.

Naast de bezoeken aan de loods aan de Ceresweg bezoekt de man ook de 38-jarige man uit de Triemen thuis en hebben ze een ontmoeting op de Froskepolle. Daarbij stapten ze beide uit hun voertuigen en gingen ze - ondanks regenachtige weer - buiten praten. De man uit de Triemen verhuurde de loods aan de Zwollenaar. Het OM denkt echter dat hij een veel grotere rol heeft gespeeld hoewel er geen direct bewijs is dat hij ooit in het drugslab zelf is geweest.

Drugslab ontdekt

Op 11 december besluit de politie doorzoekingen te doen. Aan de Ceresweg 54C wordt het drugslab ontdekt. Daar wordt de man uit Zwolle aangehouden. In het drugslab wordt 80 liter amfetamine aangetroffen. In de woning in Zwolle worden door de politie jerrycans in beslaggenomen. Bij een doorzoeking in De Triemen wordt de 38-jarige man aangehouden.

Alleen

De man uit Zwolle verklaarde dinsdag stellig dat hij de productie helemaal alleen deed. Hij huurde de loods vanaf juni 2019 van de Triemster en ze hadden regelmatig contact. Volgens de Zwollenaar ging dat om over de huur te praten. Ook verklaarde hij dat hij de Triemster bij de loods weg wilde houden en daarom bij hem thuis kwam of afsprak bij de Froskepolle. Hij wilde verder niet zeggen met welke personen hij allemaal contact had of wie de grondstoffen leverde.

Telegram

Via de telefoongegevens van de verdachten kon de politie tijdens het onderzoek gewiste gesprekken achterhalen die gevoerd waren via de app Telegram. Opvallend was hier een gesprek met iemand met de naam Jaap Aap. Deze vroeg hoe het ging en de Zwollenaar zei dat het niet goed ging. Ook vroeg Jaap Aap om de huur te betalen en dat hij het later weer terug zou krijgen. De politie denkt dat het de man uit de Triemen betreft.

Triemster wist van niks

Volgens de Triemster zou zijn huurder iets doen met ozonmiddel om auto's schoon te maken. Hij gaf aan dat de gesprekken met de man uit Zwolle altijd over de huur gingen. Zo wilde hij de loods verkopen en werd er niet zo goed betaald.

Wie huurde de loods?

Een loods aan de Aldebaranweg in Leeuwarden had hij ook voor zijn huurder geregeld. De verhuurder van deze loods zei dat hij van de Triemster 1200 euro contant vooruit betaald had gekregen. De Triemster ontkende dat. In deze loods trof de politie spullen voor het drugslab aan. De officier vond dat deze loods de Triemster verbindt met het drugslab.

De Triemster zou verder via de zoon van de verhuurder van deze loods gevraagd hebben om de verklaring in te trekken. Op de zitting zei de Triemster dat hij nog wist van het gesprek met de zoon. Er was volgens hem een huurcontract met de man uit Zwolle. De verhuurder zegt van niet. De Triemster had tijdens de verhoren gezwegen maar de officier denkt dat hij zijn lezing nu heeft aangepast. Na zijn vrijlating werd de verhuurder benaderd. De officier: "Nu opeens vandaag komt hij met een verklaring: Ik was er wel geweest, De Zwollenaar had woonruimte nodig....."

In de Telegram gesprekken van de man uit de Triemen werd gesproken over de productie van amfetamine. Ook is er een gesprek over een ketel en de isolatie daarvan. Dat lijkt volgens het OM op de situatie van het opgerolde drugslab. De twee zouden met elkaar gechat hebben en de gesprekken gingen volgens het OM zeker over amfetamine. Ook zou de Triemster een ibc-vat hebben geregeld dat in het drugslab stond. Hij ontkende dat en verklaarde dat hij deze gebruikte als drinkbakken voor de paarden.

Een andere link tussen de twee mannen betroffen de auto's. De auto van de Zwollenaar werd vanaf mei 2019 gehuurd bij een bedrijf uit Oosterwolde. De Triemster had daar een maand later ook zijn auto gekocht. De rechtbank vond het opmerkelijk dat de man uit Zwolle precies daar zijn auto ging huren.

De officier van justitie liet in zijn requisitoir weten dat het drugsonderzoek primair gericht was op de man uit de Triemen. Hoewel het opsporingsonderzoek niet echt lastig was, was de hoofdverdachte dat wel. "Dat heeft te maken met hoe hij dingen organiseert en regelt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het gebruik van Telegram." aldus de officier. De man werd meerdere keren bij de Zwollenaar gezien en hij stapte de loods in. De officier vond de vele contacten tussen de twee opvallend. "Dat beeld past niet bij een normale relatie met verhuurder. Ze bespraken dingen die het daglicht niet kunnen verdragen."

De officier vindt dat de Triemster de hoofdverdachte is van de drie. Hij is nu vrij man terwijl de man uit Zwolle nog preventief vastzit. De officier zei over de man uit Zwolle: "Hij neemt alle schuld op zich en noemt geen namen van mededaders. Hij laat niet het achterste van zijn tong zien. De twee verdienen een forse straf."

Daarop volgden de eis voor het duo: 42 maanden celstraf met aftrek. In zijn laatste woord ontkende de man uit Zwolle nogmaals de samenwerking. De uitspraak van de rechtbank volgt over 14 dagen op 18 augustus 2020.